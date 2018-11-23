Франция согласилась вернуть Бенину 26 произведений африканского искусства

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж вернет 26 произведений искусства, выдачи которых требуют власти государства Бенин в Западной Африке.
Решение французского лидера было обнародовано спустя несколько часов после того, как ему представили доклад о необходимости вернуть тысячи произведений африканского искусства, которые были изъяты в колониальный период и теперь хранятся во французских музеях, передает France24.
Согласно докладу историка искусства Бенедикт Савой из Франции и экономиста Фелвина Сарр из Сенегала, до 90% произведений африканского искусства находится за пределами Африки, включая статуи, троны и рукописи. Около 70 тысяч из примерно 90 тысяч находящихся во французских коллекциях произведений искусства, созданных в странах, расположенных югу от Сахары, принадлежат только одному музею - Музею на набережной Бранли, который открылся в 2006 году.
В докладе отмечается, что сотни тысяч других африканских шедевров хранятся в музеях и частных коллекциях в Бельгии, Великобритании, Австрии и Германии.
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Присвоение предметов африканского искусства происходило в течение десятилетий. Многие образцы искусства были взяты военными, административным или научным персоналом в колониальный период между 1885 и 1960 годами. Другие были захвачены во время вооруженных конфликтов. Шедевры также покупали по цене, которая была значительно ниже их реальной рыночной стоимости.
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