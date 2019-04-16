Французский журналист снял с крыши пожар в соборе Парижской Богоматери
Французский журналист Томас Савадж смог вместе с пожарными подняться на крышу собора Парижской Богоматери во время того, как здание было охвачено огнем.
Также журналист снял работу пожарных.
Напомним, что утром 16 апреля пожарным удалось потушить пожар.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия. Он сообщил о начале сбора средств для восстановления здания.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.