#
Наталья Кадя
Зачем мы копируем чужие эмоции
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Иван Примаченко
Почему мы так оплакиваем Нотр-Дам
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Французский журналист снял с крыши пожар в соборе Парижской Богоматери

Вчера, 06:44
3306
Цей матеріал також доступний українською
Французский журналист снял с крыши пожар в соборе Парижской Богоматери - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Утром 16 апреля пожар удалось потушить

Французский журналист Томас Савадж смог вместе с пожарными подняться на крышу собора Парижской Богоматери во время того, как здание было охвачено огнем.

Также журналист снял работу пожарных.

Напомним, что утром 16 апреля пожарным удалось потушить пожар.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия. Он сообщил о начале сбора средств для восстановления здания.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства. 

Теги:   Париж Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 20:07

img
Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки и соглашение по миротворцам ООН
Страны

Вчера, 07:05

img
Катастрофа для Франции и всего человечества. Мир скорбит о разрушенном соборе Парижской Богоматери
Политика

Вчера, 13:53

img
Больше 40% украинцев хотят проведения дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос

Выбор редакции

События

Вчера, 20:45

img
Иванова лампа. Как украинский физик за несколько лет до Рентгена открыл Х-лучи
Travel

Вчера, 21:09

img
Без платы за визу. Еще одна причина посетить далекий Таиланд
События

Вчера, 21:20

img
Путин - это вирус. Эксперт по нацбезопасности Глен Грант рассказывает, как Украине выиграть войну, и оценивает Зеленского

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться