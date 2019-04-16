Французский журналист снял с крыши пожар в соборе Парижской Богоматери Вчера, 06:44 3306 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Утром 16 апреля пожар удалось потушить REUTERS/Benoit Tessier

Французский журналист Томас Савадж смог вместе с пожарными подняться на крышу собора Парижской Богоматери во время того, как здание было охвачено огнем.

Также журналист снял работу пожарных.

#NotreDame En immersion avec les pompiers dans le brasier pic.twitter.com/PS3KwnwAEr — Thomas G. Savage (@thomasgsavage) 15 апреля 2019 г.

Напомним, что утром 16 апреля пожарным удалось потушить пожар.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия. Он сообщил о начале сбора средств для восстановления здания.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.