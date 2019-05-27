Французская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона Сегодня, 12:56 41 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Emmanuel Foudrot Взрыв в центре Лиона прогремел 24 мая REUTERS/Emmanuel Foudrot

В понедельник, 27 мая, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва в центре Лиона.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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«Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый», — написал он, поблагодарив правоохранительные органы за оперативную работу.

Других подробностей глава МВД не привел.

Напомним, 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате которого пострадали, по меньшей мере, восемь человек.