Французская полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона
В понедельник, 27 мая, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва в центре Лиона.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Заминированная сумка в Лионе: был задержан один подозреваемый», — написал он, поблагодарив правоохранительные органы за оперативную работу.
Других подробностей глава МВД не привел.
Напомним, 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате которого пострадали, по меньшей мере, восемь человек.