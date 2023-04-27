Франция прошлой весной выслала более 40 подозреваемых в шпионаже дипломатов РФ — Le Mond 27 апреля, 16:50 Флаг Франции (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Он заявил, что за последние два месяца проводил «разъяснительную работу» в парламенте Франции из-за «выявленных контактов с сотрудниками российской разведки под дипломатическим прикрытием».



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«Российские спецслужбы самые активные и многочисленные на территории Франции и насчитывают несколько десятков офицеров, даже если их количество значительно уменьшилось с начала войны против Украины», — пересказывает его слова Le Mond.



Лернер уточнил, что 35 дипломатов РФ выслали из страны после увиденных массовых зверств россиян против мирных жителей Бучи. Вскоре Париж выдворил еще шестерых, которых поймали на месте преступления в ходе «работы с источником информации». Как пишет издание, это была одна из самых масштабных операций DGSI по борьбе со шпионажем за последние десятилетия.

В начале апреля Politico сообщало, что российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе.

В марте несколько шпионов РФ, следивших за поставками техники Украине, задержали в Польше. 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 работников посольства России из-за подозрения в шпионаже под дипломатическим прикрытием.