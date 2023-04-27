Франция прошлой весной выслала более 40 подозреваемых в шпионаже дипломатов РФ — Le Mond

27 апреля, 16:50
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Флаг Франции (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Флаг Франции (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Он заявил, что за последние два месяца проводил «разъяснительную работу» в парламенте Франции из-за «выявленных контактов с сотрудниками российской разведки под дипломатическим прикрытием».

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«Российские спецслужбы самые активные и многочисленные на территории Франции и насчитывают несколько десятков офицеров, даже если их количество значительно уменьшилось с начала войны против Украины», — пересказывает его слова Le Mond.

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Лернер уточнил, что 35 дипломатов РФ выслали из страны после увиденных массовых зверств россиян против мирных жителей Бучи. Вскоре Париж выдворил еще шестерых, которых поймали на месте преступления в ходе «работы с источником информации». Как пишет издание, это была одна из самых масштабных операций DGSI по борьбе со шпионажем за последние десятилетия.

В начале апреля Politico сообщало, что российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе.

В марте несколько шпионов РФ, следивших за поставками техники Украине, задержали в Польше. 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 работников посольства России из-за подозрения в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Франция Шпион Шпионы Дипломаты

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