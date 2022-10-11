Франция усилит военное присутствие в Румынии, Литве и Эстонии 11 октября, 21:05 Флаг Франции (Фото:jackmac34 / pixabay)

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна развернет дополнительные силы для укрепления оборонной позиции НАТО в Восточной Европе.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон принял это решение 10 октября.

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Франция перебросит в Румынию одну усиленную роту пехоты, а также эскадрилью танков Charles Leclerc. В Румынии уже находятся около 750 французских военных. В Литве разместят дополнительные истребители Rafale, а в Эстонию прибудет усиленная рота легкой пехоты. Французские армейцы прибудут на места в конце октября или начале ноября 2022 года.

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10 октября российские оккупанты нанесли более 80 ракетных и авиационных ударов по Украине. В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. По данным ГСЧС, погибли 20 человек, 108 ранены.

