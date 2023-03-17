Пожары на улицах, полиция применила слезоточивый газ. Во Франции прошли массовые протесты против пенсионной реформы — фото и видео

17 марта, 10:32
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Протесты против пенсионной реформы во Франции переросли в беспорядки (Фото:Lucien Libert/Reuters)

Протесты против пенсионной реформы во Франции переросли в беспорядки (Фото:Lucien Libert/Reuters)

16 марта тысячи людей вышли на улицы Парижа и других городов по всей Франции, протестуя против непопулярной пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста.

Акции протеста начинались мирно, однако ближе к ночи напряжение возросло в Париже, Марселе, Ренне и ряде других городов.

Как сообщает Reuters, в Париже около 7000 человек вышли на митинги. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов на площади Согласия центре французской столицы.

Видео дня

Протестующие бросали в правоохранителей, которые разгоняли участников митинга, камни.

Как сообщает Le Monde, полиция оттеснила митингующих от моста, ведущего к зданию Национального собрания. Во время протестов люди скандировали Все ненавидят полицию.

Stephane Mahe/Reuters
Фото: Stephane Mahe/Reuters
Stephane Mahe/Reuters
Фото: Stephane Mahe/Reuters
Pascal Rossignol/Reuters
Фото: Pascal Rossignol/Reuters
Stephane Mahe/Reuters
Фото: Stephane Mahe/Reuters

На нескольких улицах вспыхнули пожары, горели мусорные баки, уличная мебель и машины.

По данным французской полиции, всего в ходе протестов были задержаны 258 человек, большинство из них — в Париже.

Stephane Mahe/Reuters
Фото: Stephane Mahe/Reuters
Stephane Mahe/Reuters
Фото: Stephane Mahe/Reuters
Stephane Mahe/Reuters
Фото: Stephane Mahe/Reuters
https://twitter.com/tweetsnv/status/1636637298564509696?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

11 марта Сенат Франции проголосовал за одобрение противоречивой реформы пенсионной системы.

Правительству не удалось собрать большинство перед окончательным голосованием, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Элизабет Борн применили статью 49/3, чтобы протолкнуть закон без голосования.

Пенсионная реформа, вызвавшая сопротивление среди профсоюзов, предполагает повышение пенсионного возраста на два года — до 64 лет.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Франция Акция протеста Пенсионная реформа

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