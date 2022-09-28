Франция продолжит выдавать визы россиянам, но с серьезными ограничениями

28 сентября, 00:03
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Катрин Колонна (Фото:МИД Франции)

Катрин Колонна (Фото:МИД Франции)

Франция продолжит выдавать визы гражданам России, но с серьезными ограничениями и только тем, «кто их действительно заслуживает».

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает BFM TV.

«Это не относится к представителям режима, агрессоров войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь возможность выезжать за границу. Поэтому мы продолжим выдавать визы», — заявила министр.

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Также, по ее словам, при необходимости каждый случай подачи на визу будет рассматриваться отдельно. Посольства и МИД будут проверять, действительно ли лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, или визы, имеет на него право и соответствует ли в полной мере критериям Женевской конвенции.

27 сентября Колонна совершила рабочий визит в Киев. Она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Визы Российская агрессия Франция Визы с Россией Война России против Украины

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