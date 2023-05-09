Французский парламент призвал правительство и Евросоюз признать ЧВК Вагнера террористической организацией 9 мая, 21:07 Центр ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Национальное собрание Франции приняло резолюцию с призывом к французскому правительству и Евросоюзу признать ЧВК Вагнера террористической организацией.

Об этом говорится на сайте парламента.

В своей резолюции депутаты отмечают, что ЧВК Вагнера не подписывала документ Монтре об обязательствах частных военных и охранных компаний в зонах боевых действий.

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Они напоминают, что «вагнеровцы» обвиняются в военных преступлениях в Сирии и Украине, также проводят операции по дезинформации и дестабилизации в странах Африки. Часть этих операций направлена против Франции и военных. Также они напоминают, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин через свою фабрику троллей пытался влиять на выборы в США 2016 года и во Франции 2017 года.

Поэтому депутаты призывают правительство Франции совместно с ЕС работать над внесением ЧВК Вагнера в перечень террористических организаций, а также прилагать усилия для расследования преступлений, совершенных «вагнеровцами» в зонах боевых действий.

В феврале этого года Верховная Рада Украины признала ПВК Вагнера и все другие российские частные военные компании террористическими организациями.

