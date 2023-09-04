«Очень важная договоренность». Франция будет тренировать украинских пилотов — Зеленский 4 сентября, 00:48 F-16 (Фото:Том Эвенсен/www.flickr.com)

Франция присоединилась к группе стран, которые будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом рассказал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам.

Обсудили защиту нашего Одесского региона — то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области.

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И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов — наша коалиция современных истребителей становится крепче", — сказал Зеленский.

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном – обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения, зерновое соглашение и гарантии безопасности.



Пресс-служба украинского президента отметила, что собеседники приняли решение о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности в рамках декларации G7, а также согласовали идею расширения саммита мира с привлечением стран Глобального Юга.

