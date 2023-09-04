«Очень важная договоренность». Франция будет тренировать украинских пилотов — Зеленский

4 сентября, 00:48
Поделиться:
F-16 (Фото:Том Эвенсен/www.flickr.com)

F-16 (Фото:Том Эвенсен/www.flickr.com)

Франция присоединилась к группе стран, которые будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом рассказал в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какие новые поставки способны помочь нашим воинам.

Обсудили защиту нашего Одесского региона — то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области.

Видео дня

Читайте также:

Истребители F-16, которые передаст Украине Дания (Фото:Fabian Bimmer/File Photo/Reuters) Игнат рассказал о подготовке украинских пилотов к обучению на F-16

И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов — наша коалиция современных истребителей становится крепче", — сказал Зеленский.

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном – обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения, зерновое соглашение и гарантии безопасности.

Читайте также:

Пресс-служба украинского президента отметила, что собеседники приняли решение о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности в рамках декларации G7, а также согласовали идею расширения саммита мира с привлечением стран Глобального Юга.

Теги:   Франция F-16 Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X