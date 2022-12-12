Франция передала ВСУ шесть гаубиц TRF1

12 декабря, 19:55
Поделиться:
TRF1 (Фото:Alex C. Sauceda/Wikipedia)

TRF1 (Фото:Alex C. Sauceda/Wikipedia)

Франция передала Украине шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1.

Об этом сообщает Ouest-France со ссылкой на данные Миноброны Франции.

Отмечается, что «уже доставлено большое количество материалов, охватывающих весь спектр потребностей украинцев».

Видео дня

Читайте также:

Украина получила две ракетные батареи Crotale (Фото:thalesgroup.com) Сбивают крылатые ракеты. Главные факты о ракетных батареях Crotale, которые Украине передала Франция — инфографика НВ

По данным Минобороны, Франция уже передала ВСУ:

  • шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1;
  • 18 самоходных артиллерийских установок Caesar;
  • две ракетные пусковые установки LRU;
  • две зенитные системы Crotale;
  • боеприпасы разных калибров;
  • топливо;
  • снаряжение (каски, бронежилеты, бинокли ночного видения, медицинское оборудование).

Гаубицу TRF1 были созданы в 1979 году и предназначены для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.

https://www.youtube.com/embed/HMYOPKqkYww
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Франция Гаубицы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X