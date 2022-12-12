Франция передала ВСУ шесть гаубиц TRF1 12 декабря, 19:55 TRF1 (Фото:Alex C. Sauceda/Wikipedia)

Франция передала Украине шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1.

Об этом сообщает Ouest-France со ссылкой на данные Миноброны Франции.

Отмечается, что «уже доставлено большое количество материалов, охватывающих весь спектр потребностей украинцев».

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По данным Минобороны, Франция уже передала ВСУ:

шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1;

18 самоходных артиллерийских установок Caesar;

две ракетные пусковые установки LRU;

две зенитные системы Crotale;

боеприпасы разных калибров;

топливо;

снаряжение ( каски, бронежилеты, бинокли ночного видения, медицинское оборудование).

Гаубицу TRF1 были созданы в 1979 году и предназначены для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий.

В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.