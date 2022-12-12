Франция передала ВСУ шесть гаубиц TRF1
TRF1 (Фото:Alex C. Sauceda/Wikipedia)
Франция передала Украине шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1.
Об этом сообщает Ouest-France со ссылкой на данные Миноброны Франции.
Отмечается, что «уже доставлено большое количество материалов, охватывающих весь спектр потребностей украинцев».
По данным Минобороны, Франция уже передала ВСУ:
- шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1;
- 18 самоходных артиллерийских установок Caesar;
- две ракетные пусковые установки LRU;
- две зенитные системы Crotale;
- боеприпасы разных калибров;
- топливо;
- снаряжение (каски, бронежилеты, бинокли ночного видения, медицинское оборудование).
Гаубицу TRF1 были созданы в 1979 году и предназначены для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий.
В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.