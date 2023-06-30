Сенат Франции одобрил рекордный оборонный бюджет на €413 млрд 30 июня, 03:55 Сенат Франции прописал цель увеличить бюджет Вооруженных сил страны до 2% ВВП (Фото:unsplash.com/@tony_cm__)

Верхняя палата парламента Франции поддержала законопроект о военном планировании. Он предусматривает направление рекордных 413 млрд евро на оборону в течение следующих семи лет.

Об этом пишет Le Figaro.



Проект закона о военном программировании, который предусматривает 413 миллиардов евро расходов на 2024−2030 годы, был принят Сенатом в первом чтении. За него проголосовали 314 депутатов, 17 были против.

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По словам министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, принятый в первом чтении закон о военном планировании «признает возвращение жесткой конкуренции между великими державами на фоне ядерного распространения».

Дополнительные средства будут направлены на модернизацию ядерного сдерживания, улучшение условий для военнослужащих и их семей, а также на улучшение условий для резервистов с целью удвоения численности их личного состава до 80 тысяч на 2030 год.

Кроме того, Сенат Франции прописал цель увеличить бюджет Вооруженных сил страны до 2% ВВП с 2025 года, тогда как правительство предпочитает прогнозировать диапазон «между 2025 и 2027 годами».