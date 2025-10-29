Сенат Франции одобрил закон, меняющий определение изнасилования после дела Жизель Пелико

Сенат Франции в среду, 29 октября, одобрил законопроект, который меняет юридическое определение изнасилования и других сексуальных домогательств. Соответствующий документ приняли после широко освещенного судебного процесса по делу Жизель Пелико .

Об этом сообщает телеканал France 24.

Согласно законопроекту, любой сексуальный акт без согласия является сексуальным насилием. Согласие определяется как «добровольно предоставленное, осознанное, конкретное, предварительное и отзывное» и оценивается «с учетом обстоятельств».

В тексте говорится, что «нельзя сделать вывод исключительно из молчания или отсутствия реакции жертвы».

В документе также указано, что согласие не считается предоставленным, если половой акт совершается с применением насилия, принуждения, угрозы или неожиданно.

France 24 пишет, что законопроект представили в январе, всего через несколько недель после того, как 51 человека осудили за изнасилование и жестокое обращение с Жизель Пелико.

Именно это дело стало толчком к изменениям в законодательстве.

На прошлой неделе законопроект широко поддержали законодатели почти всех уровней Национального собрания, нижней палаты парламента Франции. Ультраправые силы страны, включая партию Марин Ле Пен Национальное объединение, проголосовали против.

Голосование в Сенате было последним шагом перед тем, как закон вступит в силу.

France 24 отмечает, что Франция отныне присоединится ко многим другим европейским странам, которые имеют аналогичные законы об изнасиловании, основанные на согласии.

До сих пор по французскому законодательству изнасилование определялось как проникновение или оральный секс с применением «насилия, принуждения, угрозы или неожиданности».

Дело Жизель Пелико — что известно

72-летняя француженка Жизель Пелико в течение примерно 10 лет переживала массовые изнасилования, организованные ее мужем Домиником Пелико. Он накачивал ее наркотиками до бессознательного состояния и предлагал незнакомцам, найденным в Интернете, насиловать жену.

Жизель Пелико не знала о действиях мужа, с которым они прожили вместе 50 лет. Частое введение ей седативных препаратов и сексуальное насилие сказались на ее здоровье, и она вместе с мужем посещала врача, которому жаловалась на потерю памяти и боль в тазу, писал телеканал CNN.

Об изнасиловании стало известно после того, как Доминика Пелико в сентябре 2020 года задержали в супермаркете за то, что он делал фото под юбками покупательниц, а правоохранители изъяли его ноутбук и телефоны, где обнаружили сотни фото и видео изнасилования Жизель Пелико.

По обвинению в изнасиловании перед судом также предстали 50 мужчин в возрасте от 26 до 74 лет.

Большинство обвиняемых уверяли, что Доминик манипулировал ими, и лишь некоторые признались в изнасиловании. Доминика Пелико приговорили к 20 годам тюрьмы.