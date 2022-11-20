Франция и союзники ищут политические пути завершения войны в Украине — министр обороны страны 20 ноября, 18:41 Себастьен Лекорню (Фото:SARAH MEYSSONNIER via Reuters)

Франция и союзники ищут пути политического урегулирования войны России против Украины. Однако именно украинцы будут решать, как завершится конфликт.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам министра, все войны заканчиваются за столом переговоров. В этом случае только Украина, как страна, которая защищается от российского вторжения, может устанавливать линии и сроки переговоров.

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«Между союзниками мы размышляем над возможными политическими результатами для прекращения войны. Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые президент Эммануэль Макрон провел с каждой из сторон — в том числе с выездом на место происшествия еще до начала конфликта», — сказал Лекорню.



В то же время он добавил, что именно украинцы скажут, что для них приемлемо, а что нет.

