Во Франции достигнута договоренность о создании автономной административной единицы под названием Государство Новая Каледония, соглашение подписали представители центральной власти Франции и политических сил Новой Каледонии .

Об этом сообщили в пресс-службе французского правительства.

Хотя автономия будет значительной, Новая Каледония не получит полной независимости и будет оставаться частью Французской Республики. Для вступления в силу соглашение должны еще ратифицировать парламент Франции и утвердить на референдуме на острове.

«Государство Новая Каледония в составе Республики — это акт доверия. Время для уважения, стабильности и общего будущего», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Ожидается, что в 2026 году будет принят основной закон Новой Каледонии, который определит принципы ее самоуправления. Жители смогут получить двойное гражданство.

По условиям соглашения, Новая Каледония сможет поддерживать международные контакты, однако внешняя политика будет согласовываться с ключевыми интересами Франции, включая безопасность и оборону.

В мае 2024 года в Новой Каледонии вспыхнули массовые протесты из-за инициативы Франции изменить избирательную систему. Представители коренного населения — канаки — опасались, что реформа сделает невозможным независимость региона.

С января 2026 года во Франции вступят в силу новые требования к получению гражданства, в частности сдача языкового и гражданского экзамена и демонстрация знаний по истории и ценностям страны.