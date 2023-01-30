Франция и Австралия займутся производством снарядов для Украины

30 января, 18:30
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Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Франция и Австралия договорились о производстве и поставках 155-мм снарядов Украине для поддержки в войне против России.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает 20 minutes.

Он уточнил, что речь идет о несколько тысяч снарядов.

«Несколько тысяч 155-мм снарядов будут произведены совместно», — заявил он.

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В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами «многомиллионным проектом» Австралии и «новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью».

30 января в Министерстве обороны Франции подтвердили подписание совместного с Италией контракта на покупку до 700 ракет к зенитным ракетным комплексам SAMP-T.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Австралия Франция Военная помощь Война России против Украины

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