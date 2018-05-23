Он очень переживал о судьбе Горбачева. Интервью с личным фотографом Джорджа Буша-старшего

Бывший фотожурналист The Washington Post Сьюзен Биддл пять лет проработала в Белом доме. Изначально она документировала президентство Рональда Рейгана, а впоследствии стала личным фотографом Джорджа Буша-старшего. О том, как это - работать с первым лицом Соединенных Штатов - у нее расспросил корреспондент Радио НВ Богдан Амосов во время Львовского медиафорума.

- Вы видели многое из того, что происходило в Белом доме. Насколько искренни президенты Соединенных Штатов в своем поведении на публике? Они такие же, как в жизни, или имидж президента и личная жизнь отделены?

- Я думаю, это зависит от личности президента. Я провела огромное количество времени с Джорджем Бушем-старшим. И он был таким же все время. Он не надевал на себя маску публичной личности. Он всегда был очень семейным человеком, он был очень "президентской" личностью. И у него было столько опыта с первыми лицами других стран во время работы в ООН или в Центральном разведывательном управлении! Я не видела каких-то различий. Но я слышала от женщины, которая работала на Джорджа Буша-младшего, когда она и я видели, как он выходит к прессе - он был как олень перед фарами. Вне [политической] сцены - он человек с чувством юмора и очень расслаблен. А вот отец-Буш был именно таким, каким мы его видели.

Буш-отец был именно таким, каким люди его видели, рассказала личный фотограф экс-президента США / Фото Susan Biddle

- А что ваши коллеги сейчас говорят о Трампе?

- Я его не фотографировала. Я его видела один раз, но он еще тогда не был президентом. Это сложно объяснить, но он очень отличается от всех президентов, которых я знаю. Я начала фотографировать Никсона, затем были Форд, Картер, потом я работала на Рейгана и Буша. Я фотографировала Клинтона, Буша-младшего, Обаму. И я никогда не видела ничего подобного Трампу, по сравнению со всеми ими. Он просто другой.

- Как близко президент подпускает к себе личного фотографа? Есть ли какие-то красные линии, которые нельзя пересекать?

- Это зависит от того, являешься ли ты фотографом Белого дома или же ты просто фотограф от прессы.

- Я имею в виду фотографа Белого дома.

- Ну опять же, я считаю, что все зависит от личности президента. Например, президент Буш - он очень ценил твою работу. Он мог давать небольшие советы. Однажды он меня увидел и сказал: "Дорогая Сьюзан, я видел, как ты фотографировала у той стены в Париже. Там у тебя был лучший угол съемки. Спасибо за то, что ты делаешь". И это действительно было очень мило. Но он был также бывшим руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Поэтому он переживал за сливы и утечки. Он боялся, что секреты могут просочиться наружу. И вот почему он иногда после очень деликатной встречи мог мне сказать "Окей, Сьюзен, у тебя уже есть история". Это означало: "Ты должна выйти".

Буш-старший играет в "подкову" с персоналом Белого дома / Фото Susan Biddle

- Были такие ситуации, когда спецслужбы заставляли вас удалить определенные фотографии?

- Нет. Все фотографии идут в архив в президентскую библиотеку. Фото Рейгана - в библиотеку Рейгана, которая расположена в Калифорнии. Буша - в его библиотеку в Колледж-Стейшн, в Техасе. И технически - это все общенациональное достояние. Это государственная работа и частные лица имеют к ней доступ. Но, если я когда-то буду издавать книгу, я хотела бы быть уверена, что фото, которые я выберу, будут утверждены государством. Но никто мне никогда не говорил, что я чего-то не могу публиковать. Кроме Марлина Фитцвотера - пресс-секретаря Рейгана. Когда [я сделала] фото Рейгана, который обнимает картонный макет самого себя, он сказал: "Никогда не публикуй этого". Но я показывала его многократно.

- Белый дом - это место, в котором президент США и живет, и работает. Были ли курьезные случаи, когда вы заставали президента неожиданно, например в одних трусах?

- Нет, для фотографа все же существует условная красная линия. Ты можешь пойти в частную резиденцию. Да, я была там много раз. Но тебя не пустят слишком близко. Условно говоря, в их туалет ты не попадешь. Однажды я зашла в спальню после того, как к Бушу позвонили. Как раз именно в то время [лидер СССР Михаил] Горбачев был [заблокирован] в Крыму. В это время в спальне также была миссис Буш. Я была удивлена, что мне удалось туда попасть. Но это был исторический момент, потому, конечно, они меня пустили. Потому что они это понимали. И то, что я слышу о Трампе - это то, что он, судя по всему, очень сильно осознает исторический ход вещей [сегодня]. Поэтому он становится более расслаблен перед фотографами.

Президент Буш-старший говорит по телефону с Горбачевым, которого заблокировали на даче в Крыму / Фото Susan Biddle

- В то время когда разваливался СССР, вы как раз работали в Белом доме. Какая там была реакция на эти события? Вы можете что-то выделить?

- Это было тогда, когда Ельцин пришел к власти?

- Да.

- Я не могу ничего особенного вспомнить, но помню, что Буш очень сильно переживал за Горбачева, потому что Горбачев ему очень нравился.

- Он переживал лично о Горбачеве? То есть не о том, что СССР распадается?

- Горбачев был на своей даче в Крыму. Я помню, мы приезжали в Россию минимум дважды, когда Ельцин стал президентом. После того, как это произошло, мы также приезжали в Украину. И я уже тогда заметила, что Украина не является частью России. Мы посещали Бабий Яр и другие места...

Буш-старший был в дружеских отношениях с Горбачевым / Фото Susan Biddle

- Вы смотрели сериал Карточный домик?

- Нет, я смотрела Западное крыло. А мой муж смотрел Карточный домик.

- В сериале изображена атмосфера интриг и неискренности. Заметили ли вы что-то такое в Белом доме?

- Я интересуюсь, что сейчас происходит в Белом доме Трампа. Это нечто иное.

- Я имею в виду во время своей работы в Белом доме...

- С Бушем... я не могу сказать. Как я уже говорила, не важно, кто что думает о Буше как о политике. О его политике. Как личность, он очень хороший человек. И я не могу представить, чтобы он врал или занимался интригами.

Кто-то из внуков попал в лицо президенту Бушу во время игры в снежки / Фото Susan Biddle

- Как стать фотографом Белого дома? Это просто удача?

- В определенной степени да. Я никогда не могла представить, что буду этим заниматься, потому что для меня это больше похоже на работу с общественностью. Ну знаете, не настоящая журналистика. И это не является настоящей журналистикой. Я не была уверена, что хочу прекращать работу журналистом. Но я была знакома с руководителем фотослужбы Белого дома, и один из их фотографов уволился. Я тогда работала в The Denver Post и любила свою работу. И однажды мне позвонили и сказали - у нас здесь вакансия, тебе интересно? И это как раз был последний год Рейгана. Я думала, хорошо, я поработаю год и вернусь в The Denver Post.

- В чем задача фотографа Белого дома? Просто популяризация президента?

- Нет, ты не популяризируешь, и ты не совсем снимаешь репортаж... Но в определенной степени ты все же снимаешь репортаж об этом президенте и о Белом доме в эти годы. Я ценила то время, когда работала в газете. Я фотографировала все, что выглядело для меня интересным. Я старалась раскрыть личность этих людей, а не просто заниматься ремеслом.