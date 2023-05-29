СМИ показали «зубы дракона» и другие укрепления в Беларуси — фото со спутника 29 мая, 18:35 Укрепления протянулись на два километра (Фото:Радио Свобода)

Появились спутниковые фото противотанковых укреплений «зубы дракона» и других фортификационных сооружений под Гомелем в Беларуси.

Снимки сервиса Planet Labs от 25 мая опубликовал проект Радио Свобода.

По данным СМИ, укрепления протянулись на два километра. Военные постройки находятся вблизи села Калинина — в 20 километрах от границы с Украиной.

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Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Большинство окопов расположены в непосредственной близости от жилых домов.

«Цель укреплений неизвестна, но они появились непосредственно перед началом так называемого совещания о безопасности и обороне Республики Беларусь с участием главы Минобороны Хренина», — говорится в сообщении.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что на территории Беларуси остаются около 2800 военнослужащих РФ.