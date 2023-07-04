На аэродроме Беларуси возле украинской границы проводятся строительные работы — фото со спутника 4 июля, 18:29 Спутниковый снимок аэродрома Зябровка от 21 июня (Фото:Скриншот видео Беларускі Гаюн/Telegram)

На аэродроме Зябровка в Беларуси проводятся строительные работы, сообщает белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Группа также опубликовала спутниковые снимки белорусского аэродрома за 21 июня и 1 июля, которые ранее появились в сети.

На свежих снимках от 1 июля в северо-западной точке аэродрома наблюдаются новые насыпи песка, отмечает Гаюн.

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«Пока невозможно сказать, что именно там строят или насыпают из-за низкого качества снимков. Тем не менее определенные изменения видны и на других насыпях, которые были там и ранее, будто их толщина чуть уменьшилась», — говорится в сообщении.

Группа предполагает, что другие насыпи могли немного порасти травой после обильных дождей, но отмечает, что сказать точно, что именно там происходит можно будет только после получения более качественных снимков.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. При этом в ВСУ говорили, что сейчас угрозы нового возможного наступления боевиков на Киев нет и это стало бы «самоубийством».

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе.

По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.