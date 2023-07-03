СМИ показали кадры из полевого лагеря в Беларуси, который могут строить для «вагнеровцев» — фото 3 июля, 18:28 В одной такой палатке может разместиться до 60 человек (Фото:Сирена/Telegram)

Появились кадры из полевого лагеря в Беларуси под Осиповичами, который, по данным СМИ, строят для боевиков ЧВК Вагнер.

Фото опубликовал российский ресурс Сирена в Telegram.

Сообщается, что фото сделали местные жители. На снимках можно заметить палатки, внутри которых устанавливают буржуйки и настилы.

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«В одной такой палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой палатки уходит не больше 30 минут», — говорится в сообщении.

Фото: Сирена/Telegram

Фото: Сирена/Telegram

Фото: Сирена/Telegram

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. При этом в ВСУ говорили, что сейчас угрозы нового возможного наступления боевиков на Киев нет и это стало бы «самоубийством».

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.

Представитель ГСЧС Андрей Демченко сообщал, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.