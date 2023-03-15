Всегда с закрытыми окнами. WP опубликовало фото секретного бронепоезда Путина 15 марта, 11:28 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Российский фотограф Михаил Коротков много лет выслеживал секретный бронепоезд кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Washington Post, он сделал много фотографий путинского поезда, но выложил в сеть лишь несколько.

В 2018 году Коротков первым опубликовал фото бронепоезда, которым пользуется диктатор.

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Фото: Mikhail Korotkov/washingtonpost.com

У поезда нет идентификационных номеров локомотивов, он всегда ездит с закрытыми окнами.

У одного из вагонов есть необычный купол наверху — считается, что там находится специальное оборудование связи.

Во время пандемии коронавируса Коротков и его коллеги-энтузиасты заметили резкое увеличение использования президентского поезда.

«Он мчится как сумасшедший, и все другие запланированные поезда уступают ему дорогу», — написал он в своем блоге в 2021 году.



Российское издание Проект сообщало, что для поездок российского диктатора Владимира Путина построили сеть железных дорог и станций, ведущих к его резиденциям.

Журналистам удалось обнаружить три таких тупиковых ветвей рядом с резиденциями диктатора на Валдае, в Ново-Огарево и Сочи.