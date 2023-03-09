Польские военные устанавливают на границе с Беларусью противотанковые ежи — фото 9 марта, 22:26 Польские военные устанавливают противотанковые ежи на границе с Беларусью (Фото:Mariusz Błaszczak/Twitter)

Польские военных приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в четверг, 9 марта.

Польский министр напомнил, что в феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью России.

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«Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания», — пишет он.

Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

Блащак также опубликовал фото, где военные устанавливают противотанковые ежи на границе.

Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

Ранее заместитель главы Минобороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что его страна не хочет, чтобы восток Польши разделил судьбу Бучи или Херсона. По его словам, приоритетом польского правительства является обеспечение безопасности всех поляков.