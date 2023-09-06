Кулеба и Блинкен посетили киевский McDonald’s — фото, видео 6 сентября, 22:42 Кулеба заказал себе вишневый МакПирог, а Блинкен — картошку фри (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, 6 сентября, посетили McDonald’s в Киеве.

Фото встречи опубликовало агентство Reuters.

Кулеба заказал себе вишневый МакПирог, а Блинкен — картошку фри.

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Украинский министр напомнил, что в начале российского полномасштабного вторжения McDonald’s прекратил работу в Украине и тогда это было «очень плохим сигналом». Тогда Кулеба позвонил Блинкену и рассказал о ситуации с фаст-фудом. По словам Кулебы, после того разговора сеть McDonald’s постепенно начала возобновлять работу в Украине.

Видео дня

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также во время ужина Кулеба рассказал американскому коллеге о своих студенческих годах.

«Когда я был студентом, моя лучшая еда от похмелья была в McDonald’s. Я покупал двойной чизбургер и большую колу», — сказал Кулеба.

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Блинкен ответил: «Я уверен, что это было очень редко». Госсекретарь США добавил, что с ним «такого не случалось».

Телеканал С-span показал, как выглядела встреча двух министров.

В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с официальным двухдневным визитом в Украину.

В Киеве Блинкен почтил память погибших защитников Украины на Берковецком кладбище.

Последний раз Блинкен приезжал в Киев 8 сентября 2022 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от американского коллеги Джо Байдена.

Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.