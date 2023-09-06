Кулеба и Блинкен посетили киевский McDonald’s — фото, видео
Кулеба заказал себе вишневый МакПирог, а Блинкен — картошку фри (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, 6 сентября, посетили McDonald’s в Киеве.
Фото встречи опубликовало агентство Reuters.
Кулеба заказал себе вишневый МакПирог, а Блинкен — картошку фри.
Украинский министр напомнил, что в начале российского полномасштабного вторжения McDonald’s прекратил работу в Украине и тогда это было «очень плохим сигналом». Тогда Кулеба позвонил Блинкену и рассказал о ситуации с фаст-фудом. По словам Кулебы, после того разговора сеть McDonald’s постепенно начала возобновлять работу в Украине.
Также во время ужина Кулеба рассказал американскому коллеге о своих студенческих годах.
«Когда я был студентом, моя лучшая еда от похмелья была в McDonald’s. Я покупал двойной чизбургер и большую колу», — сказал Кулеба.
Блинкен ответил: «Я уверен, что это было очень редко». Госсекретарь США добавил, что с ним «такого не случалось».
Телеканал С-span показал, как выглядела встреча двух министров.
В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с официальным двухдневным визитом в Украину.
В Киеве Блинкен почтил память погибших защитников Украины на Берковецком кладбище.
Последний раз Блинкен приезжал в Киев 8 сентября 2022 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от американского коллеги Джо Байдена.
Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.
Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.