Воздушные силы показали последствия взрыва на аэродроме Дягилево 5 декабря, 21:57 На кадрах видны поврежденные бомбардировщик и бензовоз (Фото:Повітряні сили ЗСУ/Telegram)

Командование Воздушных сил ВСУ показало последствия взрыва на российском военном аэродроме Дягилево в Рязанской области.

«Рязань. Скорбим», — подписала пресс-служба командования снимки в Telegram.

На кадрах видны поврежденные бомбардировщик и бензовоз, а также следы крови.

Утром 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, прозвучали взрывы.

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Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме под Рязанью (Дягилево) загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв.

Инфографика: НВ

Ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома Дягилево в Рязанской области после взрыва.