Воздушные силы показали последствия взрыва на аэродроме Дягилево
На кадрах видны поврежденные бомбардировщик и бензовоз (Фото:Повітряні сили ЗСУ/Telegram)
Командование Воздушных сил ВСУ показало последствия взрыва на российском военном аэродроме Дягилево в Рязанской области.
«Рязань. Скорбим», — подписала пресс-служба командования снимки в Telegram.
На кадрах видны поврежденные бомбардировщик и бензовоз, а также следы крови.
Утром 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, прозвучали взрывы.
Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме под Рязанью (Дягилево) загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв.
Ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома Дягилево в Рязанской области после взрыва.