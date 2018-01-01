Forbes обнародовал рейтинг самых влиятельных женщин мира 2018 года Сегодня, 16:34 222 Цей матеріал також доступний українською Меркель занимает первое место в рейтинге Forbes восьмой год подряд

Журнал Forbes обнародовал свой ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира.

Первое место обновленного списка заняла канцлер Германии Ангела Меркель, которая удерживается на этой позиции уже восьмой год подряд.

Второй самой влиятельной женщиной по версии издания, как и год назад, остается глава правительства Великобритании Тереза Мэй.

Третью позицию рейтинга впервые заняла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая выше пятого места ранее не поднималась.

Замыкают пятерку лидеров глава General Motors Мэри Барра и директор фонда Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

В первую десятку списка вошли также руководитель благотворительного фонда Cochair и супруга основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Мелинда, главный исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжитски, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Ботин, глава Lockheed Martin Мэриллин Хьюсон и президент IBM Джинни Рометти.