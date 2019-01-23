Forbes: Братья Ротенберг остались без частных самолетов из-за санкций США 23 января, 09:50 1805 Цей матеріал також доступний українською EPA Борис Ротенберг EPA

Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберг остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH) после попадания в список санкций США, сообщает Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.



Воздушные суда были записаны на кипрские компании Ротенбергов Damstone Limited и Olpon Investment Limited.

Когда и за сколько были проданы самолеты, издание не пишет, но уточняет, что они уже сменили собственников.



Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что кредит на покупку Bombardier был взят в банке Credit Suisse. После введения санкций США банк перестал принимать платежи от Damstone Limited и без уведомления заемщика продал самолет.



В мае 2018 года стал известно, что российский миллиардер Олег Дерипаска отказался от трех арендованных им частных самолетов Gulfstream G550 из-за санкций США.



Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Лицам, которые попали в черный список, запрещен въезд в США, а американским фирмам и гражданам - любые операции с ними и принадлежащими им компаниями.

