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Forbes: Братья Ротенберг остались без частных самолетов из-за санкций США

23 января, 09:50
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EPA

Борис Ротенберг

Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберг остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH) после попадания в список санкций США, сообщает Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.

Воздушные суда были записаны на кипрские компании Ротенбергов Damstone Limited и Olpon Investment Limited.

Когда и за сколько были проданы самолеты, издание не пишет, но уточняет, что они уже сменили собственников.

Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что кредит на покупку Bombardier был взят в банке Credit Suisse. После введения санкций США банк перестал принимать платежи от Damstone Limited и без уведомления заемщика продал самолет.

В мае 2018 года стал известно, что российский миллиардер Олег Дерипаска отказался от трех арендованных им частных самолетов Gulfstream G550 из-за санкций США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Лицам, которые попали в черный список, запрещен въезд в США, а американским фирмам и гражданам - любые операции с ними и принадлежащими им компаниями.

Теги:   Санкции США Самолеты Братья Ротенберги

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