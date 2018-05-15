Фонд Сороса уходит из Венгрии, обвинив власть в репрессиях

В Венгрии готовятся принять пакет законов под названием Стоп Сорос

Международная благотворительная организация Фонды Открытое общество, учрежденная финансистом и филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом, закрывает свою деятельность в Будапеште.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном во вторник, 15 мая.

Причиной такого решения стала политика властей Венгрии, которые не раз критиковали деятельность организации, а в июне готовятся рассмотреть специальный пакет законопроектов под названием Стоп Сорос, ужесточающий деятельность общественных организаций, которые спонсируются из-за границы.

"Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонды Открытое общество перемещают свои международные операции и персонал из Будапешта в столицу Германии, Берлин", - подчеркивается в заявлении организации.

Патрик Гаспар, президент Фондов Открытое общество отдельно отметил, что правительство Венгрии "очернило и исказило нашу работу, подавляя гражданское общество ради политической выгоды и используя беспрецедентную тактику в истории Европейского Союза".

В июне власти Венгрии готовятся рассмотреть пакет законопроектов Стоп Сорос, ужесточающий деятельность общественных организаций

"Так называемый пакет законов Стоп Сорос является лишь последним звеном в серии таких попыток. Стало невозможно обеспечить безопасность наших операций и наших сотрудников в Венгрии от произвола государственного вмешательства", - отметил Гаспар.

По данным фонда, за последние два года венгерское правительство потратило около 100 миллионов евро госсредств "на кампанию по распространению лжи о Фонде и его партнерах". "Кампания ненависти", развернутая правительством, включала в себя пропагандистские плакаты и рекламные щиты, в которых использовались антисемитские образы Второй мировой войны (отсылка к еврейскому происхождению Сороса – прим.ред.).

Кроме того, подчеркивается в заявлении организации, проправительственные венгерские СМИ недавно начали публиковать ложные обвинения в отношении отдельных ученых, членов гражданского общества и персонала Фонда.

"Те, кто связан с Открытым обществом, подвергаются нелегальной тайной прослушке, направленной на то, чтобы подпитывать правительственную пропагандистскую кампанию", - приводит пример организация Сороса.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз обвинил неправительственные организации, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом, во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и активной поддержке миграции.

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Орбан также заявил, что главной задачей нового правительства является сохранение безопасности страны и ее христианской культуры.

По итогам выборов в апреле 2018 года партия Виктора Орбана получила конституционное большинство в парламенте.

54-летний Орбан в третий раз подряд (и в четвертый раз в своей карьере) возглавил венгерское правительство.