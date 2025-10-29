В Перемышле задержали двух мужчин, которые сорвали украинский флаг со здания консульства

В Польше задержали двух местных жителей, которые сорвали флаг Украины со здания консульства (Фото: Vasyl Bodnar / X)

Полиция польского Перемышля задержала двух местных жителей в возрасте 21 и 23 лет, которые сорвали украинский флаг со здания консульства Украины.

Об этом пишет Укринформ в среду, 29 октября, ссылаясь на пресс-секретаря полиции Каролину Ковалик.

Она отметила, что материалы по этому делу передали в районную прокуратуру в Перемышле.

Ранее 27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что со здания консульства Украины в Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг. По словам посла, это уже по меньшей мере пятый случай срывания флага в этом же месте за год.

Согласно польскому законодательству, за надругательство над флагом предусматривается до года лишения свободы.

В мае польский вещатель RMF FM писал, что в Польше полиция расследует дело о срыве украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской. Инцидент произошел во время акции кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.