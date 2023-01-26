Пакт о «ненападении» с Беларусью. Советник Тихановской о последних заявлениях Минска и как Лукашенко хочет избежать военной катастрофы — интервью 26 января, 11:49 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, 19 января 2023 года (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской, в эфире Radio NV рассказал, как белорусский диктатор заявлениями о якобы предложениях Украины о «пакте о ненападении» пытается показать контроль над ситуацией на территории государства.

— Что это за пакт о ненападении, который озвучил Лукашенко? Что это за финт Лукашенко усами?

— Я думаю, что это очередная фантазия Лукашенко. Ему бы очень хотелось выйти из этой ситуации сухим, он не хочет тонуть вслед за российским кораблем. Поэтому он попытается как-то придумать для себя очередные пути для ухода от ответственности. Пакт о ненападении — это такая попытка продать белорусскому народу, а в первую очередь — украинскому, мол, Лукашенко не соагрессор, не враг, не преступник, а он такой миротворец.

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Ясно, что никакого пакта с ним не может быть, пока он позволяет размещать российские войска на белорусской территории, тренировать их, чтобы потом бомбить украинские города и села. И ни одного пакта, никаких условий с ним не может быть заключено только потому, что он незаконный, нелегитимный. В 2020 году он проиграл выборы и сейчас удерживает власть уголовным образом с нарушением белорусской конституции и международных норм.

— Видим, что и до этого было заявление, кажется, Лавров тогда к Лукашенко приезжал. Это опять-таки из области психиатрии. Он сказал, что Украина его приятно удивляет, поскольку не идет на провокации против Беларуси, хотя ее активно подталкивают. Он, должно быть, должен был сказать, что не ведется на провокации Лукашенко. А что это такое?

— Лавров действительно приезжал и это вторая встреча за месяц. Месяц тому назад они встречались с делегацией с Путиным, а сейчас Лавров приехал, встретился с Лукашенко и новым министром иностранных дел после смерти Макея. Очень странный разговор. Там Лавров позволил себе антисемитские изречения, а Лукашенко их поддержал. Тоже этот реверанс, не знаю, как его назвать, в сторону Украины звучал довольно странно. Может быть, Лукашенко пытался показать себя таким независимым. Мол: смотри Лавров, вы не можете Украину взять, что вы здесь демонстрируете силу, которой у вас нет.

Такая попытка уколоть, показать свою важность, релевантность. Такого в разговоре с Путиным он себе не позволил бы, но Лавров для Лукашенко — это не такой страшный политик, как Путин, поэтому Лукашенко позволяет себе такие вещи. Сама встреча не имела серьезного политического эффекта или важности. Скорее это было такое посещение представителем столицы своего вассала, чтобы проверить, все ли идет по плану и что вассал по-прежнему лоялен. Лавров убедился, что лоялен, но нужно его немного еще дисциплинировать.

— В общем, как мы сейчас оцениваем то, чего Россия ждет от режима Лукашенко и как Россия по отношению к Лукашенко себя ведет?

— Россия хочет держать Лукашенко, насколько это возможно. Этот статус выгоден и Лукашенко, и Путину. Хочет ли Лукашенко введения белорусских войск в Украину? Я думаю, что нет, потому что это сразу обернется для него трагически. Хочет ли Россия ввода белорусских войск в Украину? Я думаю, что тоже нет, потому что это не изменит ситуацию на фронте, но создаст много проблем и Лукашенко, и Путину.

Им сейчас выгодно использовать Беларусь в качестве такого большого барака для тренировки своих войск, для ремонта своей техники, для создания постоянного давления на Украину, чтобы оттянуть украинские Вооруженные силы от востока, где идут настоящие боевые действия.

А эта тысяча километров общей границы между Украиной и Беларусью растягивает все эти силы. И эти все вбросы, что сегодня начнется нападение или завтра, в первую очередь преследуют информационные цели. Мы видим, что Россия финансово поддерживает Лукашенко, позволяет ему обходить санкции Запада, поэтому нужно очень быстро закрывать лазейки. И тоже Россия отсрочила выплату долга лукашенковского.

Он должен выплачивать миллиарды долларов в 2023 году, Россия отсрочила это до 2028−2033 года. Почти на десять лет Лукашенко дали карт-бланш, чтобы он мог как-то удержать свою власть, накормить своих пособников, свои вооруженные силы и выполнять роль такой буферной зоны между странами НАТО и Россией.

— Как вы считаете, понимают ли белорусские вожди, режим Лукашенко, что если Беларусь уже активно задействуется вместе с регулярной армией в этой войне и, скажем, присоединится к России во время гипотетической атаки с севера, то собственно и ему тоже могут нанести ответный удар, по его территории?

— Лукашенко это понимает, это понимает часть номенклатуры и силового аппарата, но далеко не все. Лукашенко сейчас продает такую идею, что благодаря ему война не пришла в Беларусь и это удерживает аппарат от побега, от саботажа. Как только будет изменен статус-кво, сразу начнут бежать. Так же близкие к Лукашенко люди. Мы это помним в феврале: за два года не было столько переходов на нашу сторону, столько контактов с представителями режима и силовиками, как после начала войны. Люди увидели, что Лукашенко вовлекает Беларусь в войну и начали быстро искать себе пути ухода.

Лукашенко это помнит, поэтому сейчас пробует успокоить Беларусь, мол: все будет хорошо, Украина нам враг, но все будет хорошо. Я у власти, поэтому белорусские войска не пойдут. Но мы знаем, что не Лукашенко решает это, это будет решать Россия. В первую очередь, когда Путин прикажет, то у Лукашенко не будет много выбора. Относительно ответных обстрелов: я думаю, что это до всех уже дошло. Сейчас находится на границе с Украиной брестская бригада, которая попадет под обстрелы.

Любое вмешательство белорусских войск это сразу, вся стабильность, весь карточный дом лукашенковского режима развалится на глазах. Даже не за недели или месяцы, а за часы. И этот страх у Лукашенко жив, он это очень понимает. И потому сейчас между каплями дождя попытается как-то балансировать, маневрировать и отходить.

— Мы в свое время видели, как из Беларуси вывозилась техника и боеприпасы в Россию. Чтобы потом очевидно использовать их в войне против Украины. Что сейчас с белорусским военным потенциалом, назовем это так, как его используют? Понимаем ли мы сколько и чего, грубо говоря, осталось и где, как что используется?

— Есть следующая информация: около 12 тысяч российских военных, которые находятся на тренировке, в основном это мобилизованные из России в течение последних двух-трех месяцев. Некоторые уже прошли эти тренинги, эти учения и поехали на фронт, на границу с Луганщиной в основном или на оккупированную территорию. Но они уезжают без оборудования, недостаточно тренированы, их просто посылают на войну как мясо. Уже прибывают новые мобилизованные. Как правило, российских военных держат отдельно от белорусских, потому что россияне не доверяют ни белорусским офицерам, ни солдатам вообще.

Поэтому этот миф, что белорусская армия поддерживает российскую целиком — это не совсем так. Они используют инфраструктуру, технику, аэродромы, ремонтные заводы, но белорусы этого не поддерживают. Также из Беларуси вывезли минимум, это данные подтвержденные, 200 единиц бронированной техники, в том числе танки, около 110−120 — это танки. Вывезли много ракет, которыми уже отстреляли россияне по Украине с разных территорий. Запусков с белорусской территории с 6 октября не последовало. В том числе потому, потому что нечем стрелять, некому стрелять. Но это не значит, что запуск не состоится.

Еще много российских самолетов МиГ-ов есть на белорусской территории: они прилетают, улетают, тренируются. Что изменилось? Они переоборудовали часть МиГ-ов на несение Кинжала и возможное применение этих Кинжалов. Мы не знаем, сколько Кинжалов есть у них в боевом состоянии, готовых к использованию, но есть такой риск. Чтобы накопить достаточно влияния, чтобы вести какую-то наземную операцию, нужно два-три месяца минимум.

Это не вопрос сегодняшнего дня. Если бы они сейчас начали накапливать, то только к марту или апрелю было бы достаточно сил. Но Украина гораздо лучше подготовлена, белорусские партизаны гораздо лучше подготовлены. Поэтому, когда такая попытка будет происходить, сопротивление будет гораздо больше, даже чем это было в начале войны.