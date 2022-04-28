«Они помнят 1939 год». Война России против Украины усилила среди финнов русофобию — интервью с местной журналисткой 28 апреля, 23:51 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаг Финляндии (Фото:Jaakko Kemppainen/Unsplash)

Российское вторжение в Украину усилило русофобию среди финского общества и вызвало массовую поддержку Украины, рассказала в эфире Радио НВ Галина Сергеева, журналистка из Финляндии.

— Я видел результаты опросов, что среди финских офицеров 91% поддерживают идею присоединения Финляндии к НАТО. Эта дискуссия также идет и среди финских политиков. Каков сейчас политический консенсус и консенсус внутри граждан Финляндии?

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— Я думаю, что так, как Финляндия очень демократическое общество, в первую очередь, здесь прислушиваются к мнению обычных граждан, а не офицеров. Но то, что военные это поддерживают, это очень показательно. А среди людей также поддержка идеи вступления больше, чем в 70% считают, что нужно присоединиться к НАТО. В то время как еще, например, два-три года назад эта цифра составляла 20-30%.

— А есть ли у Финляндии понимание, как может происходить этот процесс? Финская армия в принципе и так хорошо интегрирована с армиями стран НАТО. Они проводили совместные учения, они работают по тем же примерно системам и управления, и логистики. Вот есть ли понимание в финском обществе, как это может происходить?

— Действительно, финская армия одна из сильнейших в регионе. Но ведь вы знаете, что для того чтобы страна вступила в НАТО, мало только одного ее желания. Надо, чтобы все страны НАТО, Альянса согласовали это. Считают, что якобы Венгрия может быть против, я слышала такие мысли, именно против вступления Финляндии в НАТО. Одно дело действительно иметь вооруженные силы, которые не соответствуют стандартам, они отвечают и даже превышают стандарты. Второе дело получить согласие. Кроме того, вступление Финляндии и Швеции увеличивает риски для НАТО. Потому что НАТО так же становится ближе к России, чтобы мы там не говорили. А сами финны очень одобрительно к этому относятся. И в целом, хотя вступление в НАТО и связано с каким-то уровнем боязни, но я такого страха именно в финском обществе не вижу, наоборот, они очень смешно троллят российские СМИ. Когда появилось то видео, после которого, собственно, дискуссия началась о том, что Россия может угрожать и Финляндии, что военную технику везли по направлению к российско-финской границе, помните видео? И очень скоро появилось финское видео, где они сгоняют тракторы на границу с Россией. Что их фермеры так же сильны, как и украинские фермеры, так же украдут все их танки, ПВО и все на свете.

И действительно у них очень большая поддержка украинцев. Я наклейку встречала, я у себя публиковала в соцсетях, там, где украинский трактор тянет за собой российский танк. И их вооруженные силы оказывают очень большую сейчас поддержку. И очень часто эта поддержка не является явной, не публичной, но она есть.

— Финляндия в свое время стала жертвой нападения тогда еще Советского Союза. Часть территорий даже была утрачена. Возобновились ли разговоры о результатах той войны? Понимают ли в Финляндии, что РФ — это тот же по сути противник, это тот самый агрессор, который пытался и устроить там марионеточные правительства, и захватил фактически часть территории?

— Да, у них это очень большая травма, они очень хорошо помнят, эту войну и захват части территории и поэтому к россиянам здесь относятся всегда с осторожностью. Нет такого нельзя сказать, что распространена русофобия, хотя после начала войны в Украине она есть. Также здесь бойкотируют российские бизнесы, здесь многое происходит. Многие протесты направлены на Россию. Что касается Зимней войны – это большая память, она живет в народе. Но, как бы нам этого ни хотелось, они не хотят говорить о территории и не рассматривают даже гипотетически их возвращение. Поскольку Финляндия подписала мирный договор, с этим мирным договором после Второй мировой войны она не претендует на эти территории. И они даже не рассматривают это. Всех своих жителей, живших на территории России, считавших себя финнами, все имели возможность уехать и имеют до сих пор, у которых финские корни, у них до сих пор такая возможность. Поэтому Финляндия очень много принимает россиян с финскими корнями, и потому их здесь именно так много. Российская диаспора в Финляндии очень велика, но можно говорить, что да, у них финские корни, но они люди Советского Союза и люди российской ментальности. Поэтому это не хорошо для Финляндии, что такое количество людей сейчас здесь живет. Все время проводятся такие дискуссии, что россияне на самом деле, даже живущие здесь, они очень агрессивно настроены по отношению к украинцам в большинстве своем, я бы так сказала.

— А есть ли сейчас такое распространенное явление, которое было до начала российского широкомасштабного вторжения, как туры из Питера куда-нибудь в Финляндию на закупки? Это постоянное пограничное движение или движение из РФ в Финляндию, оно происходит? Стал ли он сейчас меньше?

— На самом деле, это было очень распространено. И они ездили покупать и еду, и сливочное масло, и все на свете. Но сейчас этот бизнес находится в стагнации. Я знаю, что прекратили движение железные дороги. Поезд Аллегро, Санкт-Петербург - Хельсинки. Он остановил свое движение. Но россияне, они придумывают новые пути и способы, они запустили кучу частных автобусов, все равно перевозящих пассажиров. Да, пассажирское движение есть, но оно не такое мощное, как было до войны. Это однозначно. И так же сейчас очень сложно получить россиянам визу в Финляндию. Туристические визы выдают, насколько мне известно, но условия стали более суровыми. Уж не так просто ее получить. И в основном ездят те, кто уже имел визу, или имеющие родственные связи в Финляндии. Таким образом.

— Насколько эта российская диаспора в Финляндии влиятельна? И насколько она может потенциально или как-то мешать поддержке Финляндией Украины? Или мешать вступлению Финляндии в НАТО потенциальному?

— Она влиятельна, но она не может мешать, потому что у финнов свои национальные интересы, и они их очень четко отслеживают, придерживаются. То есть может быть, что финн будет другом российской диаспоре, но он будет очень хорошо помнить, кто он и кто они. Это исключено, чтобы это могло помешать движению в НАТО или еще. Но да, диаспора мощная. Я бы сказала очень мощная. Понимаете, в отличие от украинской диаспоры, которая здесь находится, даже сейчас, когда приезжают многие беженцы, в основном живущие украинцы это обычные работники. Зато среди россиян здесь часто в Финляндии использовали, как некую дачу или место для бегства российские богачи. Поэтому здесь очень много скрывающихся богатеев российских, которые просто живут здесь на пенсии, у которых здесь состояние, имение, бизнесы. Да. Я бы сказала большое влияние. Россияне в Финляндии имеют доступ к независимым СМИ, к разным фактам, к проверенным, они все равно продолжают смотреть российское телевидение, поддерживать официальную линию российского государства. Для меня это удивительно, для меня это загадка. Я не знаю, как я могу это объяснить. Но я вам должна сказать, что финны очень хорошо защищают, и они не позволяют тебе на это повестись. К украинцам очень большое уважение, очень большая поддержка. И даже полиция вмешивается в любые попытки нас оскорбить.

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