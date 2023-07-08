Стало безопаснее. Граждане Финляндии поделились своим мнением о членстве в НАТО — опрос 8 июля, 13:18 Граждане Финляндии считают, что их ощущение безопасности улучшилось на фоне вступления Хельсинки в НАТО (Фото:Antti Hamalainen via REUTERS)

Большинство граждан Финляндии уверены, что вступление страны в Североатлантический альянс усилило их чувство безопасности.

Об этом говорится в результатах опроса, который провело издание Uutissuomalainen.

70% опрошенных граждан заявили, что благодаря вступлению Финляндии в НАТО их ощущение безопасности значительно улучшилось. Чуть менее 20% респондентов утверждают, что участие Хельсинки в Альянсе никак не сказались на их безопасности.

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6% граждан, участвовавших в опросе, считают, что стало хуже. Остальные около 4% затруднились ответить на вопросы журналистов.

Общественный опрос осуществляла компания Tietoykköse в период с 6 по 14 июня. В нем приняли участие 1000 граждан Финляндии. Статистическая погрешность в опросе не превысила показатель в 3.1%.

Финляндия оставалась нейтральной страной после завершения Второй мировой войны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Хельсинки пересмотрели свою политику нейтралитета.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в Альянс, а 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

