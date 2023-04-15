Финляндия начала строительство стены на границе с Россией 15 апреля, 00:10 Финляндия строит стену на границе с РФ (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Финляндия начала строительство первого участка забора на границе с Россией, чтобы защититься от миграционного кризиса, который в 2021 году на границе с Польшей организовала Беларусь.

Об этом сообщает Reuters.



Власти Финляндии планируют, что забор будет высотой три метра и до конца 2026 года охватит около 200 километров наиболее критических точек границы. Стена будет иметь оборудование для наблюдения и колючую проволоку.

Видео дня

"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остается стабильной на данный момент. Но в этой ситуации, полностью изменившейся с безопасностью, Финляндия должна иметь более надежный и независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", - заявил бригадный генерал пограничной службы Яри Толпанен.

В конце марта власти Польши заявили, что уже построено 107 километров стены на границе с российской Калининградской областью.

30 июня прошлого года Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Длина стены составляет около 140 км, а высота 5,5 метра.

