«Очень близкий партнер». Финляндия сможет быстро вступить в НАТО при желании — Столтенберг 31 марта, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия сможет быстро стать членом Альянса.

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«Мы будем уважать решение Финляндии, если она захочет присоединиться к Альянсу», — сказал генсек во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

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Столтенберг подчеркнул, что решение о вступлении в Альянс демократические страны могут и должны принимать самостоятельно.

«Финляндия очень близкий партнер. Нет давних партнеров, которые были бы ближе к НАТО, чем Финляндия и Швеция… Если они решат подать заявку им будут рады, и мы найдем способ очень быстро согласовать протокол об их принятии», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее в Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.

В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.

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