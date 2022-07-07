Финляндия решила построить на границе с Россией крепкий забор 7 июля, 22:20 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

На фоне напряженности ситуации с Россией парламент Финляндии решил построить на границе с этой страной более крепкий забор.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, парламентарии внесли поправки в закон о пограничной службе, добавив туда норму о строительстве более крепкого забора на 1300-километровой восточной границе с Россией. Старшая советница министерства внутренних дел Энн Иханус объясняет, что целью закона является повышение оперативной способности пограничной службы реагировать на гибридные угрозы.

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«Война в Украине способствовала остроте вопроса», — сказала она.

В настоящее время границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными для того, чтобы не дать скоту бродить через них.

«То, что мы сейчас стремимся построить, — это крепкий забор с настоящим барьерным эффектом. По всей вероятности, забор не будет охватывать всю восточную границу, а будет нацелен на места, которые считаются самыми важными», — сказала директор юридического отдела пограничной службы Финляндии Санна Пало.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран.

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