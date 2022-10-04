«Есть условия для принятия решения». Финляндия рассмотрит возможность строительства забора на границе с Россией 4 октября, 15:58 Санна Марин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что видит основания для частичного ограждения финско-российской границы.

Об этом сообщает издание Yle.

«Необходимо парламентское единодушие в этом вопросе… Однако условия для принятия такого решения есть», — сказала Марин.

Премьер выразила надежду, что соответствующее решение будет принято быстро.



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«Речь идет не о быстром процессе. На это уйдет несколько лет. Именно поэтому важно единодушие в связи с принятием решения», — добавила она.



По словам Марин, строительство забора не должно усилить напряженность в отношениях между Финляндией и Россией.

«Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта», – объяснила она.



Протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией составляет около 1300 км. Пограничники считают, что фиксированное ограждение потребуется на максимальном расстоянии 260 километров.

