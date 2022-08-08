Финляндия присоединится к подготовке украинских военных в Британии 8 августа, 17:31 Обучение бойцов ВСУ в Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военные инструкторы из Финляндии примут участие в обучении бойцов Вооруженных сил Украины в Британии.

Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

В оборонном ведомстве уточнили, что финская сторона направляет около 20 инструкторов. На сегодня обучение в Британии проходят тысячи украинских военных.

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Ожидается, до конца этого года освоить образцы западных вооружений смогут около 10 000 украинских военных.

Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015−2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.



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