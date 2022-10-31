После вступления в НАТО Финляндия позволит разместить на границе с РФ ядерное оружие — СМИ

31 октября, 00:48
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Финляндия ожидает окончательную ратификацию своей заявки на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Финляндия ожидает окончательную ратификацию своей заявки на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Финляндия позволит НАТО разместить на границе с РФ ядерное оружие после окончательной ратификации своей заявки на вступление в Альянс.

Об этом сообщает Newsweek.

Сообщается, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен еще в июле обязались перед НАТО, что они не будут ограничить возможности Альянса, если заявка будет ратифицирована.

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Это означает, что ядерное оружие стран НАТО сможет передвигаться по территории Финляндии или базироваться на ней.

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Пока официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с РФ власти страны пока не предоставляли.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

https://www.youtube.com/watch?v=lIY3Zu0BqhI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Ядерное оружие Финляндия

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