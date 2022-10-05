Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в этом году
Граница Финляндии и России (Фото:Kare Lehtonen / Yle)
Власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.
Об этом сообщает Yle.
По данным издания, на строительство заграждения выделят шесть миллионов евро дополнительного финансирования.
Забор начнут строить в юго-восточной части страны. Возле ограды проложат дорогу и установят системы наблюдения.
При этом, как пишет Yle, ограду не планируют строить по всей границе с РФ, а только на участках с высоким уровнем риска. Такими участками являются пункты пересечения границы и прилегающие к ним территории, там установят ограждения длиной от 130 до 260 километров.
4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что видит основания для частичного ограждения финско-российской границы.