Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в этом году 5 октября, 23:24 Граница Финляндии и России (Фото:Kare Lehtonen / Yle)

Власти Финляндии намерены уже в этом году начать строительство забора на экспериментальном участке границы с Россией.

Об этом сообщает Yle.

По данным издания, на строительство заграждения выделят шесть миллионов евро дополнительного финансирования.

Забор начнут строить в юго-восточной части страны. Возле ограды проложат дорогу и установят системы наблюдения.

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При этом, как пишет Yle, ограду не планируют строить по всей границе с РФ, а только на участках с высоким уровнем риска. Такими участками являются пункты пересечения границы и прилегающие к ним территории, там установят ограждения длиной от 130 до 260 километров.

4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что видит основания для частичного ограждения финско-российской границы.