Перед штаб-квартирой НАТО подняли флаг Финляндии — видео 4 апреля, 17:11 Финляндия присоединилась к НАТО (Фото:Наталья Роп / NV)

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе во вторник, 4 апреля, официально подняли флаг Финляндии, которая присоединилась к Альянсу. Об этом сообщает корреспондентка NV.

Флаг поднимали под национальный гимн Финляндии, а после поднятия — под гимн НАТО.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поздравил Финляндию и своего коллегу Саули Ниинисте и подчеркнул, что в условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.

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«Рассчитываем, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели», — добавил он.

Финляндия стала 31 страной-членом Альянса. 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО. Вступление страны в НАТО увеличит протяженность протяженности границы России с Альянсом вдвое — на 1340 километров.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.