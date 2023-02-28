Финляндия начала строить забор на границе с Россией
Граница Финляндии и России (Фото:Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos)
В Финляндии начали строить забор на границе с Россией. Сначала построят трехкилометровый тестовый участок в районе пограничного пункта Иматра.
Об этом сообщает Yle.
Работы должны быть завершены до конца июня 2023 года. Рядом с забором также будет построена новая дорога для пограничных патрулей и ремонтников. Ограждение также будет проходить через частные участки, поэтому финские власти будут договариваться об этом с землевладельцами.
В ближайшие несколько лет планируют построить около 200 километров ограды. Она должна усложнить незаконное пересечение границы.
После начала полномасштабной войны России в Украине Финляндия увеличила ресурсы органов безопасности, особенно сил обороны и пограничной охраны. Также страна увеличила объем подготовки пограничников.