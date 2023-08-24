Финляндия изучает возможность производства в Украине БТР Patria 24 августа, 20:02 БТР Patria (Фото:Patria)

Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria. Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

Об этом сообщает Yle.

Финляндия сейчас изучает возможность производства бронетехники в Украине. На практике это может означать, к примеру, лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине. Ранее у Patria была аналогичная договоренность с Польшей.

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«Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину», — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

«Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества», — уверен Хяккянен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве финской бронетехники.