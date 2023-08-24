Финляндия изучает возможность производства в Украине БТР Patria
БТР Patria (Фото:Patria)
Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria. Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.
Об этом сообщает Yle.
Финляндия сейчас изучает возможность производства бронетехники в Украине. На практике это может означать, к примеру, лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине. Ранее у Patria была аналогичная договоренность с Польшей.
«Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину», — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен.
Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.
По словам министра обороны Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.
«Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества», — уверен Хяккянен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве финской бронетехники.