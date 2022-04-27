Президент Хорватии назвал «опасной авантюрой» стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО 27 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Миланович высказался касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО (Фото:Zoran Milanovic/Facebook)

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО «опасной авантюрой».

По его словам, эти две страны не могут вступить в НАТО, пока не будут внесены изменения в закон о выборах в Боснии и Герцеговине, пишет N1.

Миланович добавил, что хорватский парламент «не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО», пока этот закон не будет изменен.

Видео дня

«Что касается меня, пусть они вступают в НАТО, но пока не будет решен вопрос с законом о выборах в Боснии, пока американцы, англичане, немцы, если они могут и хотят, не заставят (боснийских чиновников) изменить закон о выборах в ближайшие шесть месяцев и предоставить хорватам их основные права, парламент не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО», — добавил он.

Президент Хорватии также подчеркнул, что «мы находимся в ужасной ситуации», потому что Болгария и Румыния не могут присоединиться к Шенгену, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, а Косово не признано, в то время как Финляндия «может вступить в НАТО ежесекундно».

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Слушайте подкаст на эту тему

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.