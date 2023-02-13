Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине 13 февраля, 20:37 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия планирует передать Украине новый пакет военной помощи. Но пока неизвестно, войдут ли в него танки Leopard 2.

Об это сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Финляндия еще не приняла окончательного решения по поставке танков Leopard в Украину», — говорится в заявлении.

Хаависто добавил, что сейчас идет интенсивная дискуссия по поводу отправки танков в Украину.

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«Правительство Финляндии еще не приняло окончательного решения по поставке Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями. Мы так или иначе будем частью этой инициативы, поэтому мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами», — заявил глава МИД.

Хаависто также отметил, что Финляндия готовит новый пакет помощи Украине, однако не уточнил его конкретное содержание. В январе республика направила Киеву самый большой 12-й пакет военной помощи на сумму около 400 млн евро.

Инфографика: NV

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в поставках танков Украине, однако уточнил, что вклад республики будет невелик. Он также подчеркнул, что страна готова участвовать как в поставках вооружений, так и в обучении украинских солдат управлению танками и их техническому обслуживанию.