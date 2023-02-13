Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине
Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)
Финляндия планирует передать Украине новый пакет военной помощи. Но пока неизвестно, войдут ли в него танки Leopard 2.
Об это сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
«Финляндия еще не приняла окончательного решения по поставке танков Leopard в Украину», — говорится в заявлении.
Хаависто добавил, что сейчас идет интенсивная дискуссия по поводу отправки танков в Украину.
«Правительство Финляндии еще не приняло окончательного решения по поставке Leopard, этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями. Мы так или иначе будем частью этой инициативы, поэтому мы постоянно поддерживаем диалог с Германией, Польшей и другими странами», — заявил глава МИД.
Хаависто также отметил, что Финляндия готовит новый пакет помощи Украине, однако не уточнил его конкретное содержание. В январе республика направила Киеву самый большой 12-й пакет военной помощи на сумму около 400 млн евро.
Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в поставках танков Украине, однако уточнил, что вклад республики будет невелик. Он также подчеркнул, что страна готова участвовать как в поставках вооружений, так и в обучении украинских солдат управлению танками и их техническому обслуживанию.