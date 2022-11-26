Финляндия должна приготовиться к приему новых беженцев из Украины — глава МВД

26 ноября, 08:34
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Беженцы из Украины (Фото:www.radiosvoboda.org)

Беженцы из Украины (Фото:www.radiosvoboda.org)

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен предполагает, что в результате российских атак увеличится количество украинских беженцев.

Об этом она написала в Twitter.

«Финляндия должна подготовиться к увеличению числа украинских беженцев. Приход зимы и атаки России, в том числе на производство энергии, делают ситуацию в Украине еще более сложной. Очень вероятно, что все больше и больше людей будут вынуждены бежать», — считает она.

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Глава МВД подчеркнула, что Финляндия должна поддержать Украину и помочь в этой ситуации.

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https://twitter.com/MikkonenKrista/status/1596113331311775746
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Беженцы Финляндия Война России против Украины

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