Финляндия должна приготовиться к приему новых беженцев из Украины — глава МВД 26 ноября, 08:34 Беженцы из Украины (Фото:www.radiosvoboda.org)

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен предполагает, что в результате российских атак увеличится количество украинских беженцев.



Об этом она написала в Twitter.

«Финляндия должна подготовиться к увеличению числа украинских беженцев. Приход зимы и атаки России, в том числе на производство энергии, делают ситуацию в Украине еще более сложной. Очень вероятно, что все больше и больше людей будут вынуждены бежать», — считает она.



Видео дня

Глава МВД подчеркнула, что Финляндия должна поддержать Украину и помочь в этой ситуации.



Читайте также: Чехия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины зимой