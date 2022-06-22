Готовились десятилетиями. Финляндия будет воевать с Россией в случае нападения — командующий финской армией 22 июня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Командующий Оборонительными силами Финляндии Тимо Кивинен (Фото:REUTERS/Anne Kauranen)

Финляндия десятилетиями готовилась к возможной войне с Россией и готова отразить нападение, сообщил командующий финскими Оборонительными силами Тимо Кивинен в комментарии Reuters.

Кивинен подчеркнул, что финны будут мотивированы воевать против россиян и окажут жесткое сопротивление.

«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине — ред), с массированным применением огневой мощи, бронетанковых войск, а также авиации», — сказал Кивинен.

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Агентство напомнило, что Финляндия вела две войны в 1940-х годах против России: за тот период 100 тысяч финнов были убиты, а Финляндия потеряла десятую часть своей территории.

Кивинен также прокомментировал перспективу членства Финляндии в НАТО. По его словам, это повысит оборонные возможности страны, но «основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести Финляндия».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Генсек Альянса Йенс Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

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