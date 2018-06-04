Финляндия предложила внести сауну в список наследия ЮНЕСКО

Финляндия предлагает внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО традиционную финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен.

Такое предложение выдвинули Министерство образования и культуры и Музейное ведомство, передает YLE.

Презентация традиционной сауны для списка ЮНЕСКО пройдет в марте 2019 года, а традиций Каустинена - годом позже.

Ранее сообщалось, что в Одесской области начали подготовку заявки на включение Белгород-Днестровской крепости в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам главы облгосадминистрации Одесской области Максима Степанова, внесение Белгород-Днестровской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит ее лучшую охрану и сохранность.