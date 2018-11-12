12 ноября 2018, понедельник

Финляндия подозревает, что Россия вмешивалась в работу GPS на учениях НАТО

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Премьер Финляндии заявил о возможной причастности РФ к сбоям в работе GPS на учениях НАТО

Премьер Финляндии заявил о возможной причастности РФ к сбоям в работе GPS на учениях НАТО

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, который случился во время учений НАТО Trident Juncture, был преднамеренным.

В интервью Yle он сказал, что, "вполне возможно, что Россия стоит за этим".

Финский премьер назвал это "посланием всем странам", которые участвовали в учениях.

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто вмешивался в работу GPS.

"Я верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства", - сказал он.

В конце октября, в первый день учений НАТО Trident Juncture, произошел сбой в работе GPS в Норвегии.

С 25 октября по 7 ноября проходили военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стали крупнейшими после окончания холодной войны.

Ранее Россия выражала недовольство проведением крупнейших учений НАТО. Представители РФ заявили, что считают мероприятие "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что оно не останется без ответа.

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