Литва призывает выделить больше денег для Украины во время пересмотра бюджета ЕС 17 сентября, 05:02 Флаг Литвы (Фото:iamout/pixabay.com)

Европейский Союз должен выделить больше средств на поддержку Украины в своем пересмотренном долгосрочном бюджете, заявила в субботу, 16 сентября, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, чьи слова приводит Reuters.

В июне, во время пересмотра бюджета ЕС на 2021−2027 годы, Европейская комиссия предложила гранты и кредиты для Украины на сумму 50 миллиардов евро. При таких условиях Украина будет получать 12,5 миллиардов ежегодно с 2024 по 2027 годы — тогда как в этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро в виде очень льготных кредитов.

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«Если разделить сумму евро, которая есть в предложении, на четыре года, то она будет меньше, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем достичь того же уровня, который был в 2023 году», — сказал Скайсте в интервью Reuters.

Таким образом, Литва предлагает увеличить общую сумму до 72 миллиардов — по 18 миллиардов ежегодно с 2024 по 2027 годы.

Reuters добавляет, что правительства ЕС стремятся достичь соглашения по пересмотренному бюджету на 2021−2027 годы до конца 2023 года, но переговоры идут трудно, поскольку Комиссия также попросила 15 дополнительных миллиардов евро на решение миграционных вопросов и дополнительные деньги на покрытие растущих расходов на заимствования по общему долгу ЕС в связи с повышением процентных ставок.

В декабре 2022 года Европейский Союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.

16 января 2023-го Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно ее предоставления.

Ранее сообщалось, что Евросоюз покроет почти половину всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

22 августа ЕС предоставил Украине транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро. Это был седьмой транш макрофинансовой помощи, которую получила Украина.