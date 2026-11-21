В Конгрессе США требуют от Белого дома и Илона Маска объяснений по поводу ограничения работы спутниковой сети Starshield (Фото: REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Конгрессмен-демократ Джим Хаймс пообещал заблокировать финансирование проектов SpaceX, если Белый дом и Илон Маск не объяснят причины сбоев в работе военной связи Starshield для Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на секретное обращение законодателя и его отдельное письмо к Маску.

В секретном обращении к директору Национальной разведки США Джеймс Клейтон Хаймс потребовал четких объяснений по поводу неоднократного снижения скорости связи Starshield в Украине за последние месяцы.

Реклама

«Наш комитет просто не может санкционировать выделение средств на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать», — написал он.

В отдельном письме Илону Маску конгрессмен потребовал разъяснить, были ли октябрьские ограничения односторонним решением SpaceX или же они были инициированы американскими официальными лицами. По словам Хаймса, самовольное изменение государственного контракта и игнорирование запросов Конгресса ставят под сомнение все контракты правительства со SpaceX.

В январе, когда демократы получат большинство в Конгрессе, Хаймс планирует юридически заморозить финансирование проектов SpaceX в рамках ежегодного закона о полномочиях разведки — до тех пор, пока компания и администрация Дональда Трампа не предоставят исчерпывающие ответы. Собственное расследование также готовит Сенат.

Читайте также:

Как отмечает CNN, в Вашингтоне и SpaceX выдвигают противоречивые версии инцидента:

в частных беседах представители SpaceX и оборонного ведомства утверждали, что указание замедлить работу системы в октябре поступило из Белого дома;

Трамп отрицает свою причастность, а часть его окружения обвиняет Маска в самоуправстве;

В Пентагоне заявили, что министр обороны Пит Хегсет вообще не знал о сбоях.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксировались значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, действовали ограничения скорости на уровне 161 км/ч.

Реклама:

Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников сообщила, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы оказать давление на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.

С подобными проблемами Украина сталкивалась и в прошлом месяце. 14 октября украинская сторона сообщала об ограничениях, при которых связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч.

Газета The Telegraph тогда писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

24 октября Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield. на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал резонанс в СМИ.