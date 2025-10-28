В Китае школьница получила психическое расстройство после просмотра фильма ужасов в школе
Школьница получила психическое расстройство после просмотра фильма в школе (Фото: sxcxz/Pinterest)
Китайская семья подала в суд на школу, где их дочь училась, после того, как у ребенка диагностировали острое психотическое расстройство, вероятно вызванное фильмом ужасов, который она посмотрела на уроке.
Об этом сегодня, 28 октября, сообщило медиа Oddity Central. Инцидент случился еще два года назад в одной из школ города Ханчжоу, провинция Гуанси, однако судебные процессы продолжались до недавнего момента.
В октябре 2023 года, пока учитель был во временном отпуске, ученикам включили фильм. Подробностей о ленте не разглашают, но, по словам родителей одной из школьниц, это был фильм ужасов, который очень серьезно повлиял на ее психику.
Проблемы якобы начались уже вечером после просмотра: девочка начала проявлять странное поведение, теряла связь с реальностью и не могла связно говорить.
Испуганные родители обратились в местную больницу, где ей поставили диагноз «острое и преходящее психотическое расстройство».
Тогда же они подали иск против школы, требуя 30 тысяч юаней (около 42 тысяч долларов) компенсации. Родители девочки утверждали, что именно просмотр фильма ужасов непосредственно вызвал психическое заболевание дочери, а школа не обеспечила надлежащего надзора за детьми. Медицинские документы подтвердили, что ни у девочки, ни у других членов семьи не было истории психических расстройств.
Зато представители школы не признали полной ответственности и настаивали, что психотическое расстройство ребенка могло быть вызвано его особым состоянием или скрытыми психическими проблемами.
Юрист учебного заведения заявил в суде, что школа признает лишь 10 процентов ответственности за инцидент.
В итоге судья постановил, что школа проявила халатность, разрешив демонстрацию фильма ужасов, и несет 30 процентов ответственности за психический эпизод ученицы. Суд обязал выплатить 9 182 юаня (примерно 1 300 долларов) компенсации через страховую компанию.