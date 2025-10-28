В Китае школьница получила психическое расстройство после просмотра фильма ужасов в школе

Китайская семья подала в суд на школу, где их дочь училась, после того, как у ребенка диагностировали острое психотическое расстройство, вероятно вызванное фильмом ужасов, который она посмотрела на уроке.

Об этом сегодня, 28 октября, сообщило медиа Oddity Central. Инцидент случился еще два года назад в одной из школ города Ханчжоу, провинция Гуанси, однако судебные процессы продолжались до недавнего момента.

В октябре 2023 года, пока учитель был во временном отпуске, ученикам включили фильм. Подробностей о ленте не разглашают, но, по словам родителей одной из школьниц, это был фильм ужасов, который очень серьезно повлиял на ее психику.

Проблемы якобы начались уже вечером после просмотра: девочка начала проявлять странное поведение, теряла связь с реальностью и не могла связно говорить.

Испуганные родители обратились в местную больницу, где ей поставили диагноз «острое и преходящее психотическое расстройство».

Ребенок терял связь с реальностью после просмотра фильма / Фото: Engin_Akyurt/Pixabay

Тогда же они подали иск против школы, требуя 30 тысяч юаней (около 42 тысяч долларов) компенсации. Родители девочки утверждали, что именно просмотр фильма ужасов непосредственно вызвал психическое заболевание дочери, а школа не обеспечила надлежащего надзора за детьми. Медицинские документы подтвердили, что ни у девочки, ни у других членов семьи не было истории психических расстройств.

Зато представители школы не признали полной ответственности и настаивали, что психотическое расстройство ребенка могло быть вызвано его особым состоянием или скрытыми психическими проблемами.

Юрист учебного заведения заявил в суде, что школа признает лишь 10 процентов ответственности за инцидент.

В итоге судья постановил, что школа проявила халатность, разрешив демонстрацию фильма ужасов, и несет 30 процентов ответственности за психический эпизод ученицы. Суд обязал выплатить 9 182 юаня (примерно 1 300 долларов) компенсации через страховую компанию.