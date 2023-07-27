С двумя взрывчатками на корабль. ФСБ придумала новую историю об «украинском диверсанте» на Черноморском флоте

27 июля, 17:39
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ФСБ придумала очередной фейк об «украинском диверсанте», который пытался двумя самодельными устройствами взорвать корабль Черноморского флота (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

ФСБ придумала очередной фейк об «украинском диверсанте», который пытался двумя самодельными устройствами взорвать корабль Черноморского флота (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

ФСБ страны-агрессора РФ снова придумала фейк о солдате, которого якобы завербовали украинские спецслужбы с целью «подрыва» одного из кораблей Черноморского флота

Об этом сообщает пресс-служба ведомства страны-террориста.

В ФСБ убеждают, что задержали военнослужащего Военно-морского Флота РФ, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. У подозреваемого обнаружили два самодельных взрывных устройства с общей массой до килограмма в тротиловом эквиваленте.

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По мнению спецслужбистов страны-агрессора, подозреваемый собирался устроить теракт на одном из кораблей, который оснащен «высокоточным ракетным вооружением».

Арестованного уже обвинили в таких «преступлениях»:

  • подготовка теракта;
  • незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств;
  • государственная измена;
  • разглашение государственной тайны.

Ему грозит возможное пожизненное заключение.

15 июля спецслужба страны-агрессора уже сообщала, что «предотвратила» теракт на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Его планировали осуществить «неонацисты» из вымышленной организации Параграф-88, члены которой якобы «завербованы» СБУ.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередной фейк РФ о покушении на Симоньян и Собчак и заявил, что Украине «они не нужны».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Фейк ФСБ России Российская пропаганда

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