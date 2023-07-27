С двумя взрывчатками на корабль. ФСБ придумала новую историю об «украинском диверсанте» на Черноморском флоте
ФСБ придумала очередной фейк об «украинском диверсанте», который пытался двумя самодельными устройствами взорвать корабль Черноморского флота (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)
ФСБ страны-агрессора РФ снова придумала фейк о солдате, которого якобы завербовали украинские спецслужбы с целью «подрыва» одного из кораблей Черноморского флота
Об этом сообщает пресс-служба ведомства страны-террориста.
В ФСБ убеждают, что задержали военнослужащего Военно-морского Флота РФ, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. У подозреваемого обнаружили два самодельных взрывных устройства с общей массой до килограмма в тротиловом эквиваленте.
По мнению спецслужбистов страны-агрессора, подозреваемый собирался устроить теракт на одном из кораблей, который оснащен «высокоточным ракетным вооружением».
Арестованного уже обвинили в таких «преступлениях»:
- подготовка теракта;
- незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств;
- государственная измена;
- разглашение государственной тайны.
Ему грозит возможное пожизненное заключение.
15 июля спецслужба страны-агрессора уже сообщала, что «предотвратила» теракт на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Его планировали осуществить «неонацисты» из вымышленной организации Параграф-88, члены которой якобы «завербованы» СБУ.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередной фейк РФ о покушении на Симоньян и Собчак и заявил, что Украине «они не нужны».